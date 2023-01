Mann flitzt auf illegalem Elektro-Longboard Berg hinauf

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. −Foto: Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mühelos ist ein Mann in Coburg mit gut 30 Kilometern pro Stunde auf einem Longboard einen Berg hinauf gefahren - so schnell, dass Beamte auf den 27-Jährigen aufmerksam wurden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte das längere Skateboard einen Elektroantrieb, der wiederum vom Fahrer mit der Hand ferngesteuert wurde. Allerdings war es den Angaben nach nicht zugelassen, die Beamten zeigten den Mann daher an. Er habe sich am Donnerstag einsichtig gezeigt - und durfte das frisierte Longboard nach Hause tragen. Es hätte nach Auskunft der Polizei sogar rund 45 Stundenkilometer schnell fahren können.



Ein ganz ähnliches Elektro-Longboard hat die Polizei dagegen bei einem 20-Jährigen in Buttenheim bei Bamberg kassiert. Einer Streife war aufgefallen, wie der junge Mann mit rund 20 Stundenkilometern durch den Ort fuhr. Auch er wurde am Donnerstag von Beamten angezeigt, wie es am Freitag im Polizeibericht hieß.



