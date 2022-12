Mann bei Kampf lebensgefährlich verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. −Foto: Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Kampf mit einem Kontrahenten ist in Oberbayern ein 31-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 52 Jahre alte mutmaßliche Täter flüchtete, stellte sich aber noch am selben Tag der Polizei. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.



Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am Donnerstag in der Nähe des Bahnhofs in Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen). Ein Anwohner fand den Schwerverletzten und verständigte die Beamten. Das Opfer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



