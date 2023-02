Mann (21) versucht schwangere Freundin (17) anzuzünden

−Foto: Lino Mirgeler/dpa

Mit einer möglicherweise brennbaren Flüssigkeit hat ein 21-Jähriger in der Nacht auf Montag in Ingolstadt seine schwangere Lebensgefährtin (17) bespritzt – und dann eine brennende Zigarette auf sie geworfen. Die Polizei geht von einer versuchten Tötung aus, das Opfer blieb jedoch unverletzt.



Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Pressemitteilung informiert, sei das Paar gegen 2.15 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle am Brückenkopf in Streit geraten. Der dauerte einige Zeit und verlagerte sch in den westlichen Bereich des Klenzeparks.



Während des Streits sei es zu der Tat gekommen, die Flüssigkeit wurde durch die Zigarettenkippe jedoch nicht entzündet – die junge Frau blieb unverletzt. Passanten schritten ein und hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Haftbefehl beantragt.



Noch in der Nacht hat die Kripo Ingolstadt die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen: Wer hat zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Besonders wird nach einer Gruppe Jugendlicher gesucht, die mit dem Beschuldigten gesprochen und sich dann in Richtung Innenstadt entfernt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0841-93430 entgegen.

− kwi