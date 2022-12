Mädchen stürzen aus Fenster im zweiten Stock

−Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Kinder sind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Würzburg gefallen und haben sich schwer verletzt. Die fünf und sechs Jahre alten Mädchen waren am Dienstag in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Fensterbank im zweiten Stock des Hauses im Stadtteil Versbach geklettert und abgestürzt, wie die Würzburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Beide wurden zwischenzeitlich auf der Intensivstation behandelt, konnten diese jedoch inzwischen wieder verlassen.