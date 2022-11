Mädchen (16) fällt von SUP und ertrinkt im Ammersee

Im Ammersee ist ein 16 Jahres altes Mädchen ertrunken. −Foto: Symbolfoto dpa

Ein 16 Jahre altes Mädchen ist im Ammersee ertrunken. Die Jugendliche war am Freitag vor den Augen ihrer Familie von einem SUP-Board gefallen und untergegangen. Am Sonntag wurde das Mädchen tot geborgen.









Wie die Polizei mitteilt, war die 16-Jährige aus Buchloe (Landkreis Ostallgäu) gemeinsam mit ihrer Schwester auf einem Stand-up-Paddelboard (SUP) auf dem Ammersee unterwegs. Gegen 18 Uhr fielen die Geschwister - beide konnten laut Polizei nicht richtig schwimmen - vom Board ins Wasser. Während sich eines der Mädchen auf das Brett eines zur Hilfe geeilten anderen Stand-up-Paddlers retten konnte, ging die 16-Jährige unter. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, mussten die Eltern das Unglück vom etwa 300 Meter entfernten Ufer mit ansehen. Bei dem Ausflug am See sei zudem noch eine kleinere Schwester dabei gewesen.



Eine sofortige große Suchaktion mit Wasserrettung, Booten, Tauchern, Drohen und Hubschraubern blieb zunächst erfolglos. Erst am Sonntag wurde der Leichnam des Mädchens mit Hilfe eines Sonargeräts geortet und konnte geborgen werden, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit.

− age