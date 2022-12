Lottospieler aus Bayern gewinnt fast 1,74 Millionen Euro

Dem Lottospieler oder der Lottospielerin aus Bayern steht exakt 1.738.010,80 Euro zu. −Symbolbild: Tom Weller/dpa

Mehr als 1,7 Millionen Euro hat ein bislang unbekannter Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Bayern mit sechs richtigen Gewinnzahlen gewonnen.









Der Spielschein mit den Zahlen 6, 10, 12, 13, 15 und 41 sei in Oberbayern abgegeben worden, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Damit stehen dem Spieler oder der Spielerin exakt 1.738.010,80 Euro zu.



Sechs Richtige hatte bei der Ziehung am Samstag auch ein Spieler oder eine Spielerin aus Schleswig-Holstein. Zusätzlich noch die richtige Superzahl 5 hatte zudem ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen auf dem Zettel, der damit demnach 9,78 Millionen Euro gewonnen hat.

− dpa/red