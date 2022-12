Lkw rammt Sattelzug: über 150.000 Euro Schaden

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. −Foto: Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Lkw-Fahrer ist an der Autobahn 3 in Unterfranken gegen einen am Seitenstreifen geparkten Sattelzug geprallt. Mehr als 150.000 Euro Schaden sind dabei nach Polizeiangaben am frühen Dienstagmorgen nahe Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) entstanden. Der Fahrer des Sattelzuges hatte für eine kurze Pinkelpause am Seitenstreifen angehalten.



Der andere Kraftfahrer sei durch Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. Bei der Kollision wurden beide Auflieger aufgerissen, die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Sattelzugfahrer erlitt den Angaben zufolge leichte Prellungen, der mutmaßliche Verursacher des Unfalls blieb unverletzt.



