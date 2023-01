Lkw bleibt an Brücke hängen: A3 Richtung Nürnberg gesperrt

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nach einem Lasterunfall ist die Autobahn 3 in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld und Höchstadt-Nord bis auf weiteres gesperrt worden. Auch die Staatsstraße 2763 sei derzeit zwischen Mühlhausen und der Autobahnbrücke nicht befahrbar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Der Sattelzug war gegen 3.00 Uhr mit einem aufgeladenen Bagger unterwegs. Als der 33-jährige Fahrer die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle im Landkreis Erlangen-Höchstadt durchfahren wollte, blieb das Gespann hängen.



Die Polizei stellte fest, dass der aufgeladene Bagger die zulässige Fahrzeughöhe von vier Metern überschritten hatte. Die uneingeschränkte Tragfähigkeit der Brücke sei nun nicht mehr gegeben, hieß es. Die Instandsetzung der Brückenkonstruktion soll nach ersten Schätzungen rund eine Woche dauern.



