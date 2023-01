Liveticker und Ergebnisse am Wahlabend auf Wahl.info

Das Wahlportal bietet am Wahlabend einen Überblick über die Ergebnisse. Der große Ticker kann nach Regionen gefiltert werden. −F.: Screenshot

In den meisten bayerischen Rathäusern und Landratsämtern werden an diesem Sonntag die Weichen für die Kommunalpolitik neu gestellt. Wer macht wo das Rennen? Welche Kommune sorgt für eine handfeste Überraschung? Wo gibt es zwei Wochen später Stichwahlen? Die Passauer Neue Presse mit ihren Lokalausgaben berichtet am Sonntag aktuell von den Brennpunkten im Verbreitungsgebiet.



Auf www.wahl.info können Sie die Kommunalwahlen im Liveticker verfolgen. Die Lokalredaktionen informieren Sie darin über Ereignisse am Wahltag und ab 18 Uhr fortlaufend über die Ergebnisse in den Gemeinden, Städten und Landkreisen. Die Sieger der Landrats- und Bürgermeisterwahlen stehen bereits am Sonntagabend fest, die Auszählung der Stimmen für Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte dauert erfahrungsgemäß in vielen Gebieten bis Montag bzw. Dienstag. Die gewählten Kandidaten werden mit ihren Ergebnissen ergänzt, wenn die vorläufigen amtlichen Ergebnisse bekannt sind.



Das Wahlportal ist auch für Mobilgeräte optimiert. Sie finden dort mehr als 28000 Kandidaten, Informationen zu rund 450 Bürgermeisterwahlen und zwölf Landratswahlen. Über eine bequeme Suchfunktion gelangen Sie zu den jeweiligen Gemeinden und Landkreisen.



Auf Smartphones und Tablets mit Android oder iOS können Sie außerdem die kostenfreie App "PNP News" installieren und Push-Mitteilungen aktivieren. In den Einstellungen der App können Sie die Regionen wählen, die Sie besonders interessieren. Wichtige Ergebnisse aus den regionalen Tickern erhalten Sie dann direkt als Benachrichtigungen auf das Handy. Übrigens wurden die Server für die aktuelle Coronavirus-Berichterstattung und die Kommunalwahlen aufgerüstet. Probleme mit der Erreichbarkeit wegen des enormen Leserinteresses gehören damit der Vergangenheit an. Weitere Infos zur App, den Push-Benachrichtigungen und der Wahlberichterstattung finden Sie unter www.pnp.de/app.