Liveticker: Russlands Präsident Putin schickt Truppen in die Ukraine

Wladimir Putin, Präsident von Russland, unterzeichnet ein Dokument zur Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine. Putin hat die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" anerkannt. −Foto: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete am Montagabend die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an.









Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef in Moskau unterzeichnet hat.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wirft Russland nach der Entscheidung zur Anerkennung der Separatistengebiete ein weiteres Anheizen der Spannungen in der Ostukraine vor. "Moskau befeuert den Konflikt in der Ostukraine, indem es die Separatisten finanziell und militärisch unterstützt", teilt der Norweger mit. Es versuche zudem wieder einmal, einen Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine zu konstruieren.

− dpa/ce





