Lindner zu Flüchtlingen: "Merkel sollte übernehmen"

FDP-Chef Christian Lindner hat angesichts der dramatischen Flüchtlingslage auf der griechischen Insel Lesbos einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen vorgeschlagen.

Dieser soll ermitteln, welche Kapazität zur Flüchtlingsaufnahme es in Deutschland gebe. Im Interview mit der Passauer Neuen Presse wirft Lindner zudem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Untätigkeit vor. Er fordert die Bundeskanzlerin auf, das Flüchtlingsthema an sich zu ziehen. "Frau Merkel sollte übernehmen, wenn ihr Innenminister amtsmüde geworden ist", sagte Lindner.



Wie Seehofer spricht er sich jedoch gegen einen deutschen Alleingang aus und fordert eine europäische Lösung. "Der Alleingang des Jahres 2015 hat Europa nicht gestärkt. Wir brauchen ein europäisches Management der Migration, das humanitäre Verantwortung mit der Kontrolle des Zugangs verbindet. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ist eine Chance für die Bundeskanzlerin, diese offene Flanke ihrer Amtszeit zu schließen", sagte der FDP-Chef.

