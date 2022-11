Leutheusser-Schnarrenberger zu Thüringen: "Das wird ein schwieriger Wahlkampf"

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. −Foto: dpa

Die frühere Bundesjustizministerin, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung und Antisemitismusbeauftragte von NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), hat den Rücktritt ihres Parteikollegen Thomas Kemmerich in Thüringen begrüßt und sieht vor den Neuwahlen einen schweren Stand für die FDP. "Das wird ein schwieriger Wahlkampf, aber wir werden kämpfen", sagte Leutheusser-Schnarrenberger der Passauer Neuen Presse. Durch den schnellen Rücktritt sei "der Schaden für die FDP und für die Demokratie insgesamt kleiner geworden", erklärte die FDP-Politikerin. Ihre Partei sei "aus der Sackgasse wieder herausgekommen, in die uns das taktische Spiel der AfD gebracht hat".



Zum Wahl-Debakel in Thüringen sagte sie: "Das war ein historischer Fehler, der jetzt korrigiert wird. Es war ein schwarzer Tag für die Demokratie und ein schwarzer Tag auch für die FDP." Dass ein FDP-Kandidat mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden sei, sei "vollkommen inakzeptabel" gewesen. "Das konnte keinerlei Basis für irgendeine Regierung sein", sagte Leutheusser-Schnarrenberger. "Besser nicht regieren als schlecht regieren und mit den Stimmen von Herrn Höcke gewählt werden", betonte sie und ergänzte: "Besser gar nicht regieren als mit Faschisten."



Der Vorfall in Thüringen sei "für die FDP und die Demokratie insgesamt eine schwierige und gefährliche Situation" gewesen, erklärte die FDP-Politikerin. Sie kritisierte, dass die CDU sich noch nicht klar positioniert habe. Die CDU sei "immer noch nicht sortiert".

− pnp