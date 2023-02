Leonhardifahrten in Bad Tölz und Kreuth fallen aus

Die traditionellen Leonhardifahrten in Bad Tölz und Kreuth fallen dieses Jahr erneut wegen der Pandemie aus. Grund seien behördliche Vorgaben für kulturelle Veranstaltungen, hieß es am Donnerstag aus Bad Tölz. Die Fahrt dort war Mitte Oktober abgesagt worden. Auch in Kreuth beim Tegernsee wird die traditionelle Fahrt nicht stattfinden. Unter anderem die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" hatte darüber berichtet.



Mit den Leonhardifahrten sowie Gottesdiensten erinnern Trachtenvereine, Schützenkompanien und Musikkapellen an den Heiligen Leonhard von Limoges als Schutzpatron der Nutztiere. In Bad Tölz, aber auch in Kreuth nahe dem Tegernsee und vielen anderen Gemeinden ziehen gemeinhin am 6. November, dem Namenstag des heiligen Leonhard, Pferde und festlich geschmückte historische Wagen durch die Straßen und erhalten den Segen. Leonhardiritte sind in

Altbayern und Teilen Österreichs Brauch.





Der auch bei Münchnern beliebte Weihnachtsmarkt in Bad Tölz soll allerdings stattfinden. Er solle am 26. November beginnen und am 24. Dezember enden, hieß es. Die Buden sollten wie immer in der Marktstraße stehen, jedoch mit mehr Abstand als sonst. Weihnachtsmärkte seien offiziell erlaubt. Es gelte nach derzeitigem Stand keine 3G-Regel und keine Maskenpflicht, sofern die nötigen Abstände eingehalten würden.



© dpa-infocom, dpa:211104-99-868931/2