Leitfaden "Weideschlachtung": Weniger Stress, mehr Tierschutz

Nachhaltigkeit und Tierwohl gewinnen immer mehr an Bedeutung. Nun hat das Bayerische Umweltministerium den neuen Leitfaden "Weideschlachtung" veröffentlicht. Federführend dabei war Minister Thorsten Glauber (Freie Wähler).



Viele finden: Tierwohl sollte mehr Achtsamkeit verdienen. Konnte Fleisch früher nicht preiswert genug sein, bieten mittlerweile sogar Discounter Fleisch aus verbesserter Haltung an, zudem fragen immer mehr Verbraucher nach besonderen Fleischqualitäten und regionaler Herkunft.



Gleichwohl: Tiertransporte und Fleischfabriken gehören bis heute nicht der Vergangenheit an. Doch nun gewinnt eine neue Variante an Aufmerksamkeit: die sogenannte Weideschlachtung. Die EU-Kommission hat kürzlich ihre Vorgaben dazu geändert – und hofnahe Schlachtungen damit ein bisserl leichter möglich gemacht. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) findet: "Tiere sollten in vertrauter Umgebung tierschonend geschlachtet werden können."

