Leiche bei Brand in Mittelfranken entdeckt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

Ein Toter ist bei einem Brand eines Wohnhauses in Mittelfranken entdeckt worden. In den Trümmern des Brandortes hätten die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen die Leiche gefunden, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach demnach in einem Gebäude in Haundorf (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) aus.



Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der betroffene Gebäudeteil bereits in Vollbrand gestanden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Derzeit würden sich die Beamten auf die Identifizierung der aufgefundenen Leiche konzentrieren, hieß es.



