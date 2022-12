Lehrerverband: "Wünschen uns Impfstoff für Kinder unter 12"

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, mahnt angesichts steigender Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen weiter zur Vorsicht an den Schulen.



(Das Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus.)



"Wir dürfen eine unkontrollierte Durchseuchung von zehn Millionen Schülerinnen und Schülern nicht zulassen", sagt er. Er sieht in einer möglichst hohen Impfquote die Chance, an den Schulen zur Normalität zurückzukehren. "Klar ist aber, dass eine hohe Impfquote unter Schülern die Sicherheit an Schulen enorm erhöhen würde und die Chance bietet, erheblich schneller zur Normalität ohne Einschränkungen im Schulbetrieb zurückkehren zu können", sagte er gegenüber der PNP.



Allerdings sei eine allgemeine Impfempfehlung allein Sache der zuständigen Experten, in diesem Fall der StiKo. In diesem Zusammenhang hofft Meidinger auch auf einen Impfstoff für besonders junge Kinder: "Wir würden uns sehr wünschen, dass es bald auch einen zugelassenen, empfohlenen Impfstoff für die Kinder unter 12 geben wird."

