Lehrer und Familien kritisieren Schulpolitik der Staatsregierung

Das Schuljahr endet mit einem Rumms: Sowohl der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) als auch die Initiative Familien kritisieren die Staatsregierung heftig.



"Warten hilft nicht. Warten wird beim Lehrermangel nicht helfen. Warten, bis die Ferien vorbei sind, wird nicht helfen", heißt es in einem Weckruf des Lehrerverbands an die Politik.



In Bayern ist am Donnerstag der letzte Schultag. Vor den Kindern und Jugendlichen liegen sechs Wochen Sommerferien – und damit Zeit aufzuatmen nach einem Schuljahr, das erneut von der Corona-Pandemie geprägt war. Doch ganz sorgenlos werden viele die freie Zeit wohl nicht genießen können. Angesichts steigender Inzidenzen bleibt die Frage, wie es nach den Ferien weitergeht.

