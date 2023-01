Leergutdieb in Tegernheimer Getränkemarkt auf frischer Tat ertappt

Einem jungen Mann aus dem Landkreis Regensburg werden zwei Diebstähle in Stadt und Landkreis zur Last gelegt. −Symbolbild: PNP

Tegernheim.Mit dem Versuch, ergaunertes Leergut zurückzugeben, ist am Samstag ein 19-Jähriger in Tegernheim (Landkreis Regensburg) gescheitert. Zudem flog ein weiterer Diebstahl des Mannes auf.









Das teilte die Polizeiinspektion Neutraubling am Sonntag mit. Der junge Mann habe dem Bericht zufolge aus dem abgesperrten Leergutbereich eines Getränkemarktes mehrere Kästen mitgenommen und in seinen Einkaufswagen gelegt. Dann habe er versucht, das Leergut im gleichen Markt wieder abzugeben. Damit hätte er den Pfandwert in Höhe von 45 Euro erbeutet.

Die Streifenpolizisten der Neutraublinger Polizei überprüften den Mann und fanden bei ihm eine originalverpackte Lederhandtasche mit Preiseschild. Sie konnte einem zurückliegenden Diebstahl im Stadtgebiet Regensburg zugeordnet werden. Der Mann habe die Tasche hier kurzerhand in seinen Rucksack gesteckt und das Geschäft anschließend verlassen, berichtet die Polizei. Sie leitete zwei Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

