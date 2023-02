Laut DIVI: Mehr als 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern

In einem Intensiv- und Überwachungsbereich wird eine Patientin von einer Krankenschwester medizinisch versorgt. −Foto: Danny Gohlke/dpa

Mehr als 600 Corona-Patienten liegen am Montag auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser. Das geht aus den Zahlen des DIVI-Intensivregisters von 8.55 Uhr hervor.









Damit wären die Kriterien für das Erreichen der roten Ampel in ganz Bayern erfüllt. Dann wird die 2G-Regel im ganzen Freistaat deutlich ausgeweitet, Ungeimpfte haben zu vielen Veranstaltungen und Einrichtungen auch mit Test keinen Zugang mehr. In Niederbayern gelten zudem strengere Regeln bei der Quarantäne. Eine entsprechende Bestätigung durch das Gesundheitsministerium stand bislang noch aus.



Rote Ampel droht



Am Montagvormittag wurden laut der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 607 (Stand 8.55 Uhr) Corona-Patienten auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser behandelt.



Ampel stand seit Sonntag auf Gelb



Bereits seit Sonntag gelten in Bayern verschärfte Corona-Regeln für alle: Der Maskenstandard wurde generell auf FFP2 erhöht. Wo bisher die 3G-Regel galt, gilt nun 3G-plus. Das bedeutet, wer nicht geimpft oder genesen ist, bekommt Zugang nur mit einem teuren PCR-Test - ein einfacher Antigen-Schnelltest reicht nicht mehr. Davon ausgenommen sind Hochschulen. In Clubs und Diskotheken gilt 2G: Ungeimpfte bekommen keinen Zutritt mehr. Ab Montag müssen alle Schülerinnen und Schüler wieder Masken im Unterricht tragen.

− ajk/dpa