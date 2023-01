Lastwagen überrollt Radfahrerin: Tot

Ein Rettungswagen fährt durch die Innenstadt. −Foto: Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 23 Jahre alter Lastwagenfahrer hat mit seinem Gefährt in Augsburg eine 81 Jahre alte Radfahrerin überrollt. Wie genau es dazu kam, müsse nun erst ermittelt und mit Hilfe eines unfallanalytischen Gutachtens geklärt werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Nach ersten Erkenntnissen seien beide am Donnerstag parallel in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. "Anschließend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 81-Jährige wohl von dem Lkw überrollt wurde", hieß es. Details waren zunächst nicht bekannt.



© dpa-infocom, dpa:210624-99-129373/3