Landshut: Verschlammte Straßen, vollgelaufene Keller

Mit Wasser vollgelaufen ist ein Keller nach heftigen Unwettern. −Foto: Foto: -/vifogra/dpa/Symbolbild

Am Morgen nach dem schweren Unwetter haben in Landshut die Aufräumarbeiten begonnen. Viele Straßen waren am Mittwochmorgen verschlammt, die Straßenreinigung musste Dreck entfernen, wie die Polizei mitteilte. Man gehe aber davon aus, dass der Großteil der Arbeiten im Laufe des Vormittags abgeschlossen werde. Länger dürfe derweil das Auspumpen zahlreicher Keller dauern, die durch Starkregen und Überschwemmungen vollgelaufen seien.



Am Dienstagabend seien kurz vor Anpfiff des EM-Fußballspiels Deutschland gegen England Starkregen, Blitz und Donner über der Stadt aufgezogen. Es gab Sturzbäche, verschlammte Straßen, weggeschwemmte Autos, ausgespülte Gullydeckel, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, beschädigte Stromkästen und Öltanks, wie der Lagedienst der integrierten Leitstelle Landshut, Mirko Olzem, die Situation beschrieb.



