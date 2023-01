Landkreis Landshut ist erste Wasserstoffregion in Bayern

Freuen sich über die Auszeichnung als Wasserstoffregion (v.l.): Dr. Ulrich Viethen von der Initiative H2-Region Landshut, Robert Fröschl, Referatsleiter "Energie, Mobilität und verkehrliche Infrastruktur" am Landratsamt München, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Peter Dreier, Landrat des Landkreises Landshut, Robert Niedergesäß, Landrat des Landkreises Ebersberg. −Foto: Landratsamt München

Die Landkreise Landshut, Ebersberg und München sind mit dem interkommunalen Projekt "HyBayern" als Gewinner des vom Bundesverkehrsministerium initiierten Wettbewerbs "HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland" hervorgegangen. Am Donnerstag wurden sie in Berlin von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Kategorie "HyPerformer" ausgezeichnet und erhalten damit vom Bund Fördermittel in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro für Beschaffungen von Wasserstofferzeugungsanlagen, Distributionslogistik und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen.



Im Projekt "HyBayern" wollen die drei Landkreise gemeinsam mit Verkehrsbetrieben, Energieversorgern, Industrie, Gewerbe und Handwerk einen vollständig geschlossenen, mit in der Region gewonnenem "grünen" Strom betriebenen Wasserstoffkreislauf von der Erzeugung bis zum Verbrauch implementieren. Als Endabnehmer kommen insbesondere Bus- und Lkw-Flotten in Frage, aber auch die industrielle Logistik innerhalb von Betrieben und Fuhrparkfahrzeuge für Unternehmen.



Insgesamt fördert das Bundesverkehrsministerium in dem "HyLand"-Projekt 16 Regionen in Deutschland, die künftig verstärkt auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien setzen wollen. Scheuer sagte am Donnerstag, es gehe darum, eine lokale Wasserstoff-Wirtschaft aufzubauen. Ziel sei es, dass der Wasserstoff möglichst aus erneuerbaren Energien an Ort und Stelle hergestellt und dann auch in der Region verbraucht werde. "Wir denken Mobilität neu und ganzheitlich."



Die Initiative unterscheidet zwischen "HyExperts" und "HyPerformer". Die HyExperts-Regionen, zu denen unter anderem die Stadt Ingolstadt zählt, bekommen nach Angaben des Ministeriums jeweils 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Wasserstoffkonzepte mit vielfältigen konkreten Projektideen auszuarbeiten. Für die drei Gewinner der Kategorie HyPerformer stehen jeweils 20 Millionen Euro bereit. Neben der Region Landshut mit den Landkreisen München und Ebersberg wurde die Metropolregion Nordwest (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg und Umgebung) sowie die Metropolregion Rhein-Neckar rund um Mannheim und Heidelberg als "HyPerformer" ausgezeichnet.

− dpa/pnp