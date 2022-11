Landkreis in der Region kratzt an Sieben-Tage-Inzidenz von 3000

−Symbolbild: dpa

Zehn Landkreise und zwei Städte der Region haben einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 2000. Ein Landkreis aus dem Bayerwald kratzt gar an der 3000er-Schwelle.









Mit einer Inzidenz von 2959,4 ist der Landkreis Regen nach wie vor der Landkreis mit der zweithöchsten Inzidenz in Deutschland nach dem fränkischen Landkreis Miltenberg (3065,0). Sollte die Tendenz anhalten und die Inzidenz weiter steigen, könnte auch Regen bald die Schwelle von 3000 überschreiten.



Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.



Es haben noch zehn Landkreise und zwei Städte der Region eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2000. Das sind die Landkreise Freyung-Grafenau (2325,3), Deggendorf (2292,5), Straubing-Bogen (2246,8), Kelheim (2291,1), Regen (2959,4), Mühldorf am Inn (2032,9), Traunstein (2284,1), Berchtesgadener Land (2144,3), Rosenheim (2003,7), Neustadt/Waldnaab (2270,6) sowie die Städte Rosenheim (2218,9) und Weiden (2144,4).



Corona-Inzidenz in Bayern wieder leicht gesunken



Die Corona-Inzidenz im Freistaat ist am Samstag wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1782,4 an - nach 1795,5 am Vortag. Bayern bleibt damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. In Deutschland lag der Wert am Samstag bei 1350,4.



Das RKI verzeichnete in Bayern den Angaben vom Samstag zufolge 37 219 Neuinfektionen, nach 46 640 am Vortag. Damit stieg die Zahl der Fälle insgesamt auf 2,44 Millionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 26 auf 21.015.



Die Aussagekraft der Daten gilt derzeit als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.











Eine Übersicht über die Belegung der Intensiv-Betten in den einzelnen Kliniken in der Region finden Sie in unserer großen Daten-Übersicht







Die Inzidenz in den einzelnen Altersklassen zeigt bayernweit deutliche Unterschiede in Sachen Inzidenz auf:









Inzidenzen der Region im Überblick



NIEDERBAYERN

- Stadt (1432,8) und Landkreis Passau (1789,6)

- Landkreis Freyung-Grafenau (2325,3)

- Landkreis Rottal-Inn (1712,6)

- Landkreis Deggendorf (2292,5)

- Stadt Straubing (1579,4) und Landkreis Straubing-Bogen (2246,8)

- Stadt (1766,9) und Landkreis Landshut (1796,6)

- Landkreis Kelheim (2291,1)

- Landkreis Dingolfing-Landau (1939,5)

- Landkreis Regen (2959,4)



SÜDOSTOBERBAYERN

- Landkreis Altötting (1.905,0)

- Landkreis Mühldorf am Inn (2032,9)

- Landkreis Traunstein (2284,1)

- Landkreis Berchtesgadener Land (2144,3)

- Stadt (2218,9) und Landkreis Rosenheim (2003,7)



OBERPFALZ

- Stadt (1177,5) und Landkreis Regensburg (1253,4)

- Landkreis Cham (1890,0)

- Stadt Amberg (1881,0) und Landkreis Amberg-Sulzbach (1656,3)

- Landkreis Schwandorf (1593,5)

- Stadt Weiden (2144,4) und Landkreis Neustadt/Waldnaab (2270,6).