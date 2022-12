Kurzarbeit bei AMAG als Fallschirm

Die Auftragslage schwächelt – insbesondere in den Bereichen Luftfahrt, Automobil und Handel – und die Aluminiumpreise gingen zurück: Im Zuge der Coronakrise hat die AMAG Austria Metall AG mit Sitz in Ranshofen im oberösterreichischen Bezirk Braunau im ersten Halbjahr 16,4 Prozent Umsatz und 34,3 Prozent Gewinn eingebüßt. "Das muss man wirklich positiv hervorheben: Das Kurzarbeitsmodell, das es in Österreich gibt, hat uns von Tag eins an ermöglicht und erlaubt, dass wir wesentlich und auch rasch agieren konnten", sagte AMAG-Chef Gerald Mayer jetzt bei der Zahlenpräsentation in Wien. So hätten die Strukturkosten quasi "Eins zu Eins" an die gesunkenen Strukturkosten angepasst werden können.

