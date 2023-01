Kundin zerdrückt Kontaktlinse im Auge einer Mitarbeiterin

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. −Foto: Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine ehemalige Kundin einer Bank in Augsburg hat einer Angestellten offenbar aus Wut eine Kontaktlinse im Auge zerdrückt. Die 19 Jahre alte Bankmitarbeiterin hatte der Frau nach Polizeiangaben vom Donnerstag gesagt, dass sie seit längerer Zeit nicht mehr Kundin sei und ihr deshalb bei ihren finanziellen Angelegenheiten nicht weitergeholfen werden könne.



Daraufhin sei die 50-Jährige vulgär, beleidigend und ausfallend geworden. Auch habe sie sich ihre Mund-Nase-Maske vom Gesicht gezogen. Anschließend zerknüllte sie den Angaben zufolge ein mitgebrachtes Papier und drückte es der Bankmitarbeiterin so stark ins Auge, dass deren Kontaktlinse brach und das Auge zu tränen begann.



Als Kolleginnen der jungen Frau zu Hilfe kommen wollten, spuckte die Ex-Kundin der 19-Jährigen auf Hals und Oberkörper. Die Angreiferin müsse sich nun wegen der Attacke am Dienstag unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten, hieß es.



© dpa-infocom, dpa:210401-99-58405/2