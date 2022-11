KSC mit Selbstvertrauen und guter Laune gegen Schalke

Der Karlsruher Trainer Christian Eichner ruft und hält einen Ball in der Hand. −Foto: Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild

Mit zuletzt zwei Siegen und künftig wieder 15 000 Zuschauern im Rücken geht Fußball-Zweitligist Karlsruher SC voller Zuversicht in das Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten FC Schalke 04. "Gleichwohl wissen wir, was für ein Kaliber da auf uns zukommt", sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Donnerstag. Das Hoch seiner Elf sei auch in den qualitativ hochwertigen Trainingseinheiten der vergangenen Tage zu spüren gewesen. "Ich bin ein gut gelaunter KSC-Trainer, weil ich auch diese Woche wieder viele gute Dinge gesehen habe", berichtete Eichner.



Die Entscheidung, ob Karlsruhes angeschlagener Innenverteidiger Christoph Kobald am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Schalker spielen kann, soll erst am Freitag fallen. "Wir werden da eine schlaue Entscheidung treffen", kündigte Eichner an. Entwarnung gibt es bei Torhüter Marius Gersbeck (Handverletzung), der wieder zwischen den Pfosten stehen wird. "Momentan steht keine Operation ins Haus", betonte Eichner. Dies werde man später noch einmal neu bewerten.



Die kommende Englische Woche mit den Spielen gegen den Tabellenfünften Schalke, beim Tabellenvierten FC St. Pauli (5. März) und dazwischen im DFB-Pokal beim Hamburger SV (Mittwoch) wird sich laut Eichner in der Aufstellung am Samstag nicht in Form von Wechseln niederschlagen. Er werde keine Spieler schonen. "Null Komma Null. Das ist in meinen Gedanken überhaupt kein Thema", sagte er. Favorit werde ohnehin in allen drei Begegnungen der Gegner sein.



© dpa-infocom, dpa:220224-99-272618/3