Kripo sucht nach Ursache für tödliche Tankexplosion

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nähe des Unglücksortes im Einsatz. −Foto: Foto: Walter Wisberger/zema-medien/dpa

Nach der tödlichen Tankexplosion in einem Haus in Niederbayern sucht die Kriminalpolizei nach der Ursache des Unglücks. Dabei war ein 62 Jahre alter Handwerker ums Leben gekommen, ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Ermittler hätten den Explosionsort bereits untersuchen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Weitere Details waren am Morgen zunächst nicht bekannt.



Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Männer in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) am Dienstag an dem Tank in einem Wohnhaus gearbeitet, als es zu einer explosionsartigen Verpuffung kam. Bei den beiden Handwerkern handelt es sich nach Angaben der Polizei um Vater und Sohn.



