Kostenlos verteilt: Freistaat Bayern ruft FFP2-Masken zurück

Zwei Masken "Titanium Silver Antibacterial Antiviral Mask". −Fotos: Sozialreferat München

Der Freistaat Bayern ruft FFP2-Masken zurück, die kostenlos an Bedürftige ausgegeben worden waren. Das gibt die Stadt München in einer Mitteilung bekannt. Die PNP hat beim LGL nachgefragt.



Betroffen sind laut Mitteilung der Stadt München Masken, die nach der Einführung der FFP2-Maskenpflicht kostenlos an Bedürftige abgegeben worden waren. Die Masken stammen von einem chinesischen Hersteller und entsprechen nicht den Anforderungen der Standards FFP2 oder KN95.









Konkret handelt es sich um Masken mit folgenden Kennzeichen:

Bezeichnung: Titanium Silver Antibacterial Antiviral Mask

Hersteller: Shenzhen Tengta Antibacterial Textile Co., Ltd und Ningbo Qihui Protective Product Co. Ltd. (Authorized Manufacturer)



Laut Mitteilung der Stadt München können die Masken ab Mittwoch, 10. März, bis spätestens Mittwoch, 24. März, kostenlos umgetauscht werden. Bei der Rückgabe sollten außerdem - wenn möglich - die Originalverpackung sowie das Anschreiben mitgebracht werden.



Die PNP hat sich vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die genaueren Umstände der Rückrufaktion erklären lassen: "Der Freistaat Bayern hat schon im frühen Pandemieverlauf eine eigene autarke Prüfstelle für Schutzgüter beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eingerichtet", erklärt eine Sprecherin. Dies sei notwendig geworden, da immer wieder Hersteller Schutzmasken zum Kauf anboten, die nach einer eingehenderen Prüfung wegen mangelnder Qualität abgelehnt werden mussten. Um jederzeit den erforderlichen Qualitätsanspruch gewährleisten zu können, prüfe das LGL sämtliche Warenanlieferungen und darüber hinaus sukzessive auch zuvor beschaffte Maskenbestände.



Gesundheitsschutz habe oberste Priorität



"Nach einer solchen Prüfung wurde nun vorsorglich eine Liefercharge aus April 2020 von einzelnen Bedarfsträgern zurückgerufen", so die Sprecherin weiter. Es hätten sich hier Hinweise auf eine möglicherweise verminderte Filterleistung ergeben, wodurch "möglicherweise der Schutz vor einer Infektion nicht bestmöglich gewährleistet werden kann". Denn klar sei laut LGL auch: Gesundheitsschutz habe oberste Priorität.



Wo die Masken zurückgegeben werden können, ist jedoch von Region zu Region unterschiedlich. Betroffene müssen dies mit dem jeweiligen Landratsamt klären, bittet die Sprecherin.