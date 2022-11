Kontaktsperre: Darf ich mit einer weiteren Person im Auto fahren?

Ein Leser aus Passau, der gern anonym bleiben möchte, will in der Corona-Krise wissen: Darf ich mit einer weiteren Person, die nicht zu meinem Hausstand gehört, im Auto fahren? −Symbolbild: dpa

Ein Leser aus Passau, der gern anonym bleiben möchte, will in der Corona-Krise wissen: Darf ich mit einer weiteren Person, die nicht zu meinem Hausstand gehört, im Auto fahren? Die Antwort des Gesundheitsministeriums, die unsere Redaktion am Freitag erreicht, ist dazu denkbar knapp: "Ja, das ist erlaubt", erklärt ein Sprecher. Nachdem die Ausgangsbeschränkungen am Mittwoch in Kontaktbeschränkungen umgewandelt worden sind, ist es wieder möglich, eine Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, zu treffen oder zu besuchen.



Seit Freitag sind auch Treffen von zwei Haushalten untereinander wieder erlaubt – laut Gesundheitsministerium auch im Auto. Der Fahrer sollte dabei keine Maske tragen, damit er erkennbar ist. Wenn man mit Fremden im Auto ist, ist es aus Gesundheitsschutzgründen schon erlaubt, eine Maske zu tragen. Der Fahrer sollte nach Angaben eines Polizeisprechers aber darauf achten, dass er weiterhin erkennbar ist und dass seine Sicht nicht beeinträchtigt ist. Vorgaben dazu, wo die zweite Person im Auto zu sitzen hat, sind einem Polizeisprecher auf Nachfrage "nicht bekannt".