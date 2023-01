Kontaktbeschränkungen: Auch Kinder unter 14 Jahre zählen jetzt

Neuerdings werden auch Kinder von vier bis einschließlich 13 Jahren zu einem Hausstand gezählt. −Foto: Kusch/dpa

Auch die Kontaktbeschränkungen werden ab heute verschärft. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.



Der gemeinsame Aufenthalt ist sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur mehr den Angehörigen desselben Hausstands und einer weiteren externen Person erlaubt. Zum Hausstand zählen neuerdings auch Kinder ab vier und bis einschließlich 13 Jahren. Die bisherige Regelung, dass ein weiterer Hausstand besucht werden darf, sofern die Personenzahl von fünf nicht überschritten wird, ist Geschichte.



Was bedeutet die neue Regel konkret?



Zwei Hausstände, die beide aus mehr als einer Person bestehen, dürfen sich laut Gesundheitsministerium vorerst nicht mehr treffen. Kinder bis einschließlich drei Jahre gehören dabei nicht zu den gezählten Personen eines Hausstands. Seit Neustem Kinder ab vier und bis einschließlich 13 Jahren aber schon.



Was gilt für Mütter/Väter mit Kind, die sich treffen wollen? Mütter/Väter, die jeweils mit einem Baby oder Kleinkind bis einschließlich drei Jahren unterwegs sind, dürfen sich untereinander treffen, erklärt das Gesundheitsministerium. Zwei Hausstände, die beide aus mehr als einer Person (abgesehen von Kindern bis einschließlich drei Jahren) bestehen, dürfen sich vorerst aber nicht mehr treffen.



Gibt es weitere Ausnahmen?



Eine weitere Ausnahme gilt laut Ministerium für die "wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften". Diese sei dann zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.



Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht, wenn im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, der Begleitung Sterbender oder der Teilnahme an Beerdigungen im engsten Familien- und Freundeskreis mehr als eine haushaltsfremde Person getroffen werden soll.



Für die Kinderbetreuung können Familien "eine feste weitere Familie" aussuchen. Schließt das einen täglichen Wechsel zwischen zwei Großelternpaaren aus?



Die Betreuung durch beispielsweise Großeltern fällt in den Bereich der Ausübung des Umgangs- und Sorgerechts. Ein Wechsel zwischen Großeltern ist laut Ministerium daher zulässig.



Was gilt, wenn Enkel ihre Oma, die nicht im Heim lebt, besuchen wollen? Eine Einzelperson darf nach der neuen Regelung mit den Angehörigen eines anderen Hausstands zusammentreffen. Trifft die Großmutter daher beispielsweise ihre in einem Haushalt lebenden Enkel, so ist das weiterhin möglich. Leben die Enkel in unterschiedlichen Haushalten, ist nur ein Treffen mit einem über drei Jahre alten Enkel möglich, mit beiden zeitgleich aber nicht.

− sme