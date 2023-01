Kontaktbeschränkung: Ist es dabei egal, wer wen besucht?

Wer darf wo wie viele Menschen treffen? Die Kontaktbeschränkungen geben das genau vor. −Symbolbild: dpa

Die Kontaktbeschränkungen in Bayern sind zum 11. Januar noch einmal verschärft worden. Angehörige eines Haushalts dürfen nur mehr eine Person besuchen. Doch gilt das auch umgekehrt?



Ja, heißt es dazu aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Die Regel gelte in beide Richtungen. "Das heißt, es darf unabhängig von der Örtlichkeit eine haushaltsfremde Person bei einem Hausstand zu Besuch sein oder auch der andere Hausstand die haushaltsfremde Person besuchen", so eine Sprecherin.









Was versteht man dabei unter einem Hausstand?



Unter einem Hausstand sind laut Ministeriumsangaben sämtliche Personen zu verstehen, die faktisch dauerhaft zusammenleben. Kinder unter 14 Jahren, die einem Hausstand angehören, werden künftig mitgezählt. Außer Betracht bleiben jedoch weiterhin Kinder mit einem Alter von bis einschließlich drei Jahren.



Sind Besuche von Geschwistern bei den Eltern damit nicht mehr möglich?



Wenn diese in unterschiedlichen Hausständen leben: Nein.



Dürfen Enkelkinder unter 14 dann ihre Großmutter noch besuchen?



Ja. Eine Einzelperson darf nach der neuen Regelung mit den Angehörigen eines anderen Hausstands zusammentreffen. Das Gesundheitsministerium nennt als Beispiel: "Trifft die im Heim lebende Großmutter daher beispielsweise ihre in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Enkel – dies gilt unabhängig von deren Alter – so ist ein Treffen weiterhin möglich. Leben die Enkel in unterschiedlichen Haushalten, ist nur ein Treffen mit einem über drei Jahre alten Enkel möglich."



Gibt es einen Unterschied, ob man sich drinnen trifft oder draußen?



Nein, die Kontaktbeschränkung gilt laut Ministerium im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken.