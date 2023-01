Kommunen in der Region bewerben sich um Lockerungs-Pilotprojekt

Viele Kommunen in der Region wollen Modellregion werden und so Lockerungsschritte im Lockdown der Corona-Pandemie testen. −Symbolbild: dpa

Bayern will das vorsichtige Zurückfahren von Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Handel oder Kultur nach Ostern in acht Modellregionen testen.



Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch im Landtag an. Es solle aus jedem der sieben Regierungsbezirke eine Stadt oder ein Landkreis mit einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von mehr als 100 und weniger als 150 teilnehmen, aus Oberbayern zwei, sagte Söder. Es gebe bereits mehr Bewerber als mögliche Plätze.



Diese Kommunen haben sich unter anderem schon beworben



Auch in der Region bewerben sich viele Kommunen um die Teilnahme an diesem Pilotprojekt. So haben beispielsweise schon die Stadt Passau, der Kurort Bad Füssing im Landkreis Passau, der Landkreis Deggendorf, die Stadt Osterhofen, der Landkreis Freyung-Grafenau, die Stadt Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) die Gemeinden Freilassing, Ainring und Saaldorf-Surheim und die Landkreise Mühldorf am Inn und Traunstein ihren Hut in den Ring geworfen und Bewerbungen nach München geschickt. Auch die Region Regensburg und der Landkreis Landshut zeigen Interesse.



Verstärktes Testmanagement etablieren



Auf Nachfrage, nach welchen Kriterien entschieden wird, wer den Zuschlag zum Pilotprojekt tatsächlich bekommt, erklärt ein Sprecher des Bayerischen Gesundheitsministeriums gegenüber der Passauer Neuen Presse: "Bayern plant an das Tübinger Beispiel angelehnte Modellprojekte. Dabei sollen geeignete Kommunen mit einem Inzidenzwert über 100 ausgewählt werden. Ziel ist es, dort ein verstärktes Testmanagement zu etablieren und die Auswirkungen für das öffentliche Leben zu überprüfen. Die Modellprojekte sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern."



Weiter heißt es: "Details zur Umsetzung der Modellprojekte werden gegenwärtig fachlich geklärt; eine Auswahl und Festlegung der Städte ist aktuell noch nicht erfolgt. Dies wird auch erst nach Anpassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Abhängigkeit von der Infektionslage möglich sein."

− mit dpa