Kohlesilos auf Firmengelände in Pocking brennen

Bei einem Brand in der Kohleschüttgrube des Siliziumwerkes in Pocking waren in der Nacht zum Sonntag mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. −Foto: Zema-Medien

In einem großen Firmengelände in Pocking (Landkreis Passau) ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 22.40 Uhr hätten zwei große Lager-Silos in Brand geraten. Bei den beiden Silos handelt es sich um große Kohlespeicher mit rund 20 Metern Höhe.









Auf dem Firmengelände der Kohleschüttgrube des Siliziumwerkes Pocking sind insgesamt zwölf dieser Speicher verbaut. Aufgrund der brennenden Kohlebestände gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig und aufwändig. Die zahlreich eingesetzten Feuerwehren mussten beide Silos entleeren, um das Feuer restlos ablöschen zu können. In den beiden Silos waren rund 50 Tonnen Kohle gelagert.



Die Löscharbeiten würden noch mehrere Stunden andauern, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern in den frühen Morgenstunden mit. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte bei rund 200.000 bis 250.000 Euro liegen. Bei der Brandursache wird derzeit eher von einem technischen Defekt ausgegangen, der Kriminaldauerdienst der Kripo Passau ist in die Ermittlungen der Pockinger Polizei mit eingebunden.

