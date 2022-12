Körpernahe Dienstleister dürfen öffnen – Tätowierer aber nicht

Körpernahe Dienstleistungen dürfen ab kommenden Montag in Bayern wieder angeboten werden – sofern sie dem Zweck der "Körperhygiene und -pflege" dienen.



So formulierte es die Staatskanzlei zumindest diese Woche. Doch was fällt alles darunter? Und wer ist zwar ein körpernaher Dienstleister, muss aber weiter in die Röhre schauen, weil seine Arbeit nach den Richtlinien der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht den Zweck der Körperhygiene und -pflege erfüllt?



Klar ist bereits seit gut zwei Wochen, dass Friseure ab dem 1. März wieder zur Schere greifen dürfen. Am Dienstag hat das Kabinett weitergehende Öffnungen beschlossen; so ist ab kommender Woche auch wieder die nichtmedizinische Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege erlaubt. "Nagelstudios, Kosmetikbetriebe und Fußpfleger dürfen also ihr gesamtes Leistungsspektrum wieder anbieten, da ihre Dienstleistungen überwiegend hygienisch oder pflegerisch erforderlich sind", präzisierte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums die Öffnungsrichtlinien auf PNP-Anfrage. Leer gehen dagegen weiterhin Tätowier- und Piercingstudios aus.

