Koalitionspolitiker kritisieren geringe Fortschritte bei Klimakonferenz

−Symbolbild: Trutschel

Von Mareike Kürschner

Koalitionspolitiker aller drei Parteien haben die geringen Fortschritte bei der Klimakonferenz in Ägypten kritisiert und Sorge um die Umsetzung der Abschlusserklärung geäußert.









„In der Abschlusserklärung gibt es für mich zu viele Fragezeichen, die alle im Nachhinein geklärt werden sollen“, sagte Olaf in der Beek, der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, der Mediengruppe Bayern. „Ich befürchte, dass diese Klärung offener Punkte im Nachhinein einfacher blockiert werden kann.“ Dass es aber überhaupt zu einer Einigung gekommen sei, „ist ein positives Signal“. Vor allem die „unmissverständliche Positionierung zu Menschenrechten und zur Beteiligung der Zivilgesellschaft durch die deutsche Delegation war besonders wichtig und hat beim Gastgeberland einen starken Eindruck hinterlassen“.



Deutliche Kritik am Format der Konferenz



Aus der SPD kam deutliche Kritik am Format der Konferenz: „Die Klimakonferenz liefert im Vergleich zur Dringlichkeit des Problems wie immer zu wenig“, sagte Frank Schwabe, der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. „Angesichts der Dramatik des Klimawandels ist es inakzeptabel, dass insbesondere arabische Länder und China noch immer beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern und bei der Anerkennung der Verantwortung für den Klimawandel blockieren.“ Die diesjährige Klimakonferenz bringe „uns trotzdem gerade bei klimabedingten Verlusten und Schäden einen wichtigen Schritt weiter. Deutschland hat daran einen maßgeblichen Anteil.“



Grünen-Politikerin Lisa Badum lobte das Engagement Deutschlands: „Es ist auch Verdienst der Bundesregierung, insbesondere der Außenministerin, dass Gräben zwischen dem globalen Süden und Norden überwunden wurden. Reiche Staaten erkennen ihre Verantwortung für Klimaschäden an“, sagte Badum, Obfrau des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Bundestag. Dennoch forderte sie größere Bemühungen aller Staaten: „Weitere Klimaschäden werden allerdings nur vermieden, wenn neben Kohle auch Gas und Öl im Boden bleiben. Leider waren die Bremserstaaten wieder nicht bereit das ins Gesicht schreiende zu akzeptieren.“