Knorr-Bremse übernimmt Zugtoiletten-Hersteller

Die Automatik-Tür einer Toilette. −Foto: Foto: picture alliance /dpa/Symbolbild

Der Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse übernimmt einen der weltweit größten Anbieter von Zugtoiletten, die Firma Evac aus Wedel bei Hamburg. Sie habe weltweit über 100 000 integrierte Sanitärsysteme in Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen installiert. "Dieses Marktsegment wird sich in den nächsten Jahren durch überdurchschnittliche Wachstumschancen auszeichnen", sagte Knorr-Bremse-Vorstand Jürgen Wilder am Dienstag in München. Mit der Übernahme "erweitern wir unser Know-how im Bereich der integrierten Sanitärsysteme und positionieren uns als globaler Systemintegrator".



Zuverlässige Sanitärsysteme seien für die Zugverfügbarkeit notwendig und damit eine betriebskritische Komponente, sagte Knorr-Bremse-Manager Harald Schneider. Mit Ferndiagnose und -wartung und dem globalen Service-Netzwerk könne Knorr-Bremse Fahrzeugbauern und Betreibern Service auch für Sanitärsysteme bieten. Die Evac GmbH erwirtschaftete im vergangen Jahr 45 Millionen Euro Umsatz. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



