Knochenfund von Vermisster (19): Polizei-Statement im Video

Steht das rätselhafte Verschwinden der 19-jährigen Sonja Engelbrecht aus München vor der Aufklärung? In einem Wald an der verlängerten Pfahldorfer Straße in Kipfenberg (Landkreis Eichstätt) ist ein Oberschenkelknochen gefunden worden, der von der seit 11. April 1995 vermissten Frau stammt.



Am Dienstag suchte die Polizei laut einem Bericht des Donaukuriers mit großem Aufgebot die Fundstelle ab, in der Hoffnung, weitere Skelettteile oder anderes zu finden. Erst im Frühjahr des vergangenen Jahres waren ebenfalls in einem Wald bei Kipfenberg die sterblichen Überreste zweier verschwundener Ingolstädter entdeckt worden – ein Doppelmord, der die Kriminalpolizei Ingolstadt noch immer stark beschäftigt.



Ein Statement der Polizei sehen Sie hier im Video:







Nun scheint sich auch die Vermisstensache Engelbrecht in ein Kapitalverbrechen auszuwachsen, es geht um Mord oder Totschlag. Die Ausgangslage der Münchner Ermittler ist schwierig, nach mehr als 26 Jahren gibt es kaum noch Spuren. Am Dienstag versuchten die Ermittler, mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei Eichstätt mehr Licht ins Dunkel zu bringen.