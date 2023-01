Klöckner: "Unsere ländlichen Regionen sind nicht der kranke Mann Deutschlands"

Nach einer vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Umfrage zum Leben in ländlichen Regionen hat Ministerin Julia Klöckner (CDU) die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse gefordert.



"Unser klares Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland", sagte sie gegenüber der Passauer Neuen Presse. Und fügte hinzu: "Es geht um gleichwertige, nicht gleiche Lebensverhältnisse. Denn unser Land ist vielfältig. Aber die Grundvoraussetzungen müssen da sein: Kita, Schule, Ärzte, Nahversorgung, Internet, Mobilität – und natürlich Arbeit. Nur dann kann ich frei entscheiden, wo ich leben möchte."



Laut der Umfrage ihres Ministeriums würden 71 Prozent der Befragten sagen, ländliche Regionen sind attraktive Orte, um dort zu leben. Bei den Befragten auf dem Land seien es sogar 80 Prozent. "Unsere ländlichen Regionen sind nicht der ´kranke Mann´ Deutschlands", betonte Klöckner deshalb. Sie seien im Gegenteil vielerorts Kraftzentren und Heimat von Innovationen.

