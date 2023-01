Kinder zerstören Grablichter auf Friedhof

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. −Foto: Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auf einem Friedhof in Niederbayern haben zwei Kinder Steine auf Grablichter geworfen. Eine Nachbarin beobachtete das Treiben und rief die Polizei. Die Beamten trafen den Zwölfjährigen und die Siebenjährige noch auf dem Friedhof in Wurmsham (Landkreis Landshut) an. Die Geschwister hätten die Taten am Sonntagnachmittag zugegeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie hätten auf dem Friedhof gespielt und dann aus Langeweile mit Steinen nach Grablichtern geworfen. Bei vier Kerzenhalterungen gingen die Glasscheiben zu Bruch. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben, die nun laut Polizei für den Sachschaden aufkommen müssen.



© dpa-infocom, dpa:210706-99-278438/2