Kinder werfen am Mittleren Ring Steine auf Autos

Zwei Kinder haben in München Steine auf Autos geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden die Beamten bei den 12 und 13 Jahre alten Jungen am Sonntag Steine und ein Smartphone-Video, das die beiden Kinder bei den Würfen am Mittleren Ring zeigt. Nun werde ermittelt, ob die Buben für weitere Stein- und Eierwürfe auf Autos und einen Linienbus verantwortlich sind.



Mit einem Strafverfahren müssen die beiden Kinder nach Angaben eines Polizeisprechers aufgrund ihres Alters nicht rechnen. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Smartphones der beiden Jungen behielten die Ermittler für die weitere Spurensicherung.



