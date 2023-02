Kinder mit Omikron im Krankenhaus: Neue Covid-19-Symptome

−Foto: Jan Woitas/dpa

Die Covid-Krankheitsverläufe bei Kindern verändern sich: Im Vergleich zu früheren Varianten des Coronavirus zeigen infizierte Kinder völlig andere Symptome als bei der Infektion mit der Omikron-Variante.



Dadurch hat sich auch die Behandlung verändert. Statt schwerster Atemwegserkrankungen mit Intensivbetreuung müssen viele der kleinen Patienten wie bei einer Blutvergiftung behandelt werden. Auch Magen-Darm-Probleme treten häufig auf. „Die Kinder essen und trinken dann häufig nicht und sehen sehr krank aus“, berichtet der medizinische Direktor der Asklepios Kinderklinik St. Augustin in Bonn, Gerd Horneff.









Zugleich hat sich die Dauer der Krankenhausaufenthalte verkürzt. Die Kinder müssen nicht mehr wochenlang auf der Intensivstation betreut werden.



Sorgen bereiten Gerd Horneff die Begleiterscheinungen der Pandemie: Er beobachtet, dass seine kleinen Patienten extrem unter den Corona-Einschränkungen im Alltag leiden und dadurch häufiger psychische Probleme haben. „Ich habe zum Beispiel noch nie so viele Kinder mit Anorexie gesehen wie in diesen Pandemiezeiten“, so der Mediziner.

− DK