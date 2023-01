Kein Spaß für Kunden und Händler: Autos und Extras schwer zu haben

Anhängerkupplung – zurzeit nicht verfügbar, digitale Extras – schwierig, der zweite Funkschlüssel – wird nachgeliefert. "Für Autohändler ist es zurzeit kein Spaß", sagt Josef Huber, Geschäftsführer der Kfz-Innung Niederbayern mit Sitz in Dingolfing.









Autos sind, egal in welcher Preisklasse und welcher Marke, mehr oder weniger Mangelware. Dabei betont Josef Huber, dass die Händler schon Fahrzeuge im Bestand hätten, nur: Die große Auswahl an Extras ist begrenzt. "Wer zu Kompromissen bereit ist, kann auch zurzeit ein Auto kaufen", betont der Innungs-Geschäftsführer.



Das bestätigt Thomas Leebmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses in Passau: "BMW baut ja Autos", sagt er. Es hapert indes an mancher Sonderausstattung – aktuell sind es zum Beispiel die Headup-Displays, die die Streckeninfos ins Fahrerblickfeld auf der Frontscheibe einblenden.