Katarina Barley zur EU: "Polens Verfassungsrichter entscheiden über das rechtliche Fundament der Union"

Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, befürchtet im PNP-Interview eine Erschütterung des rechtlichen Fundaments der EU durch die Entscheidung von polnischen Verfassungsrichtern.



(Das komplette Interview lesen Sie mit PNP Plus)



"Das wäre der Anfang vom Ende der Europäischen Union", sagte sie im Interview mit der "Passauer Neuen Presse". Wenn in Polen der Vorrang der nationalen Gesetzgebung vor der europäischen beschlossen werden sollte, "entzieht das jeder Zusammenarbeit auf europäischer Ebene den Boden".



"Große Sorgen" mache Barley die Entwicklung von Polen und Ungarn in Hinblick auf die europäische Integration. Die EU-Kommission habe "lange viel zu wenig getan". Dies räche sich nun, meint Barley: "Wir müssen aufpassen, ob wir überhaupt noch die Kurve bekommen."

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?