Jura-Examen werden digitalisiert -Lehramtler müssen warten

Im Justizbereich geht, was im Kultusbereich gefordert wird, aber noch Zukunftsmusik ist: die Digitalisierung von Prüfungen.



Warum das Lehramtsstudenten auch wollen, dafür gibt es handfeste Gründe: 178 Lehramts-Staatsexamensarbeiten sind in den vergangenen zehn Jahren im Bereich des bayerischen Kultusministeriums verschlampt worden - und zwar vor dem ordnungsgemäßen Abschluss der Korrektur. Alleine heuer traf es 16 angehende Lehrer, darunter der Passauer Lehramtsstudent Florian Schwing.



Die Uni Passau trifft augenscheinlich keine Schuld - sie hat das Kultusministerium schriftlich darüber informiert, dass die fragliche Klausur an die Universität des Zweitkorrektors gesandt wurde - auf diesem Postweg ging die Klausur verloren. Die Folgen haben die betroffenen Studenten auszubaden: Entweder sie schreiben die Prüfung nochmal oder sie akzeptieren die Note sechs.

