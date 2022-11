Junger Mann schießt mit Luftgewehr auf 17-Jährigen

−Symbolbild: Angelika Warmuth/dpa

Bei einer Party mit zehn jungen Gästen in einer Privathütte in Kreuth am Tegernsee wurde bereits am 30. April ein 17-Jähriger mit einem Luftgewehr angeschossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



In der Ortschaft im Landkreis Miesbach hatte es in den vergangenen Tagen Gerüchte dazu gegeben und es war die Rede von mehreren Schützen. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hatte ein 20-jähriger Kreuther mit einem Luftgewehr viermal auf einen 17-Jährigen geschossen. Dieser wurde am Oberkörper getroffen und leicht verletzt. Drei der Schüsse gingen durch die Kleidung des Opfers und verursachten oberflächliche Hautläsionen.



Täter zeigte sich selbst an



Der 20-jährige Täter hatte sich am 3. Mai in der Inspektion Bad Wiessee selbst angezeigt. Er muss sich für die Tat ebenso verantworten wie ein weiterer 20-Jähriger, der als Anstifter beziehungsweise Gehilfe beteiligt gewesen sein soll.



Angezeigt werden wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz alle rund zehn Gäste, die an der Party teilgenommen hatten. Laut Polizei war am Tatabend auch Alkohol im Spiel und die Schüsse seien aus einer "Bierlaune" heraus abgegeben worden. Der Schütze habe sich bereits mehrfach beim Geschädigten entschuldigt: "Er hat wohl auch sein Fehlverhalten eingesehen", so die Beamten.

− hr