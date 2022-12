Junger Mann nach sexuellem Angriff in Untersuchungshaft

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. −Foto: Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

In Nürnberg sitzt ein 23 Jahre alter Mann wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer jungen Frau in Untersuchungshaft. Er soll sich in der Nacht zum vergangenen Sonntag auf einer Baustelle in der Nürnberger Innenstadt an seinem Opfer vergriffen haben, wie die Nürnberger Polizei am Freitag mitteilte. Beide hatten sich vorher in einer Bar kennengelernt, die Polizei sucht Zeugen.



© dpa-infocom, dpa:210916-99-244495/3