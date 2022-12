Jugendliche sollen 20-Jährigen beraubt haben

In Westen gekleidete Polizisten. −Foto: Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Zwei Jugendliche sollen im Augsburger Stadtteil Bärenkeller einen 20-Jährigen beraubt haben. Die beiden hätten den jungen Mann am Montagabend in einem Getränkemarkt angesprochen und ihm mit Gewalt seine neuen Sneaker, seine Airpods (Kopfhörer) sowie seinen Geldbeutel abgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der 20-Jährige habe keine größeren Verletzungen erlitten.



Wenig später habe man die beiden mutmaßlichen Täter - einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen - im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen können, sagte der Polizeisprecher. Sie hätten noch die Schuhe und die Airpods bei sich gehabt. Sie wurden vernommen, anschließend entlassen und an ihre Eltern übergeben.



© dpa-infocom, dpa:210309-99-743605/2