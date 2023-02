Jürgen Hardt: "Keine Grundlage für Militäreinsatz" in Afghanistan

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sieht anders als sein Fraktionskollege Norbert Röttgen nicht die Option eines erneuten militärischen Eingreifens in Afghanistan.



(Das Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus.)



"Das Hauptziel des militärischen Einsatzes 2001 war, zu verhindern, dass von Afghanistan eine terroristische Bedrohung für die Welt ausgeht. Das haben wir in den letzten 20 Jahren geschafft", sagte Hardt der Passauer Neuen Presse. Dass auf Dauer ein friedlicher, demokratischer Prozess eingeleitet werden konnte, wie erhofft, sei nicht erreicht worden.



"Ich halte es aber immerhin für gewährleistet, dass von Afghanistan keine internationale Gefahr ausgeht", betonte der Außenpolitik-Experte: "Insofern sehe ich keine Grundlage für einen neuerlichen Militäreinsatz des Westens in dem Land." Auch wenn die Taliban nun mit Gewalt versuchten, die Herrschaft zurückzugewinnen.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?