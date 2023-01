Josef Kraus: "Es ist eben so bequem, unmündig zu sein"

In seinem neuen Buch "Der deutsche Untertan. Vom Denken entwöhnt" setzt sich Josef Kraus (72) mit der deutschen Gesellschaft und der zunehmenden bewussten oder unbewussten (Selbst-) Entmündigung der Bürger auseinander.



Wir haben uns mit dem in Ergolding (Landkreis Landshut)lebenden ehemaligen Gymnasialdirektor und langjährigem Präsident des Deutschen Lehrerverbands unterhalten.



Mit Diederich Heßling hat Heinrich Mann die deutsche Untertanenmentalität charakterisiert, die das Land in die Katastrophe geführt hat. Lässt sich der Untertan von damals auf den von heute übertragen?

Josef Kraus: Naja, die Ursachen der beiden Jahrhundertkatastrophen sehen Historiker differenzierter. Das Kaiserreich des Diederich Heßling, das übrigens ein Rechtsstaat war, dafür verantwortlich zu machen, greift mir zu kurz. Deshalb gibt es kein Eins-zu-Eins zu heute. Aber bleiben wir bei Diederich Heßling: Er war im Roman der typische Untertan. Subaltern nach oben, rigoros nach unten. Der Kaiser war für ihn die "persönlichste Persönlichkeit". In dessen Macht sonnte sich Heßling, der von Heinrich Mann angeblich sogar "Diederich Hänfling" genannt werden sollte. Aber bleiben wir beim Monarchischen: Die letzten Jahre der Regentschaft von Merkel nahmen ja auch mehr und mehr monarchische Züge an.

