Jetzt auch Deggendorf: Neun Kreise in der Region gelten als Hotspots

Die Inzidenzen in der Region steigen weiter. Neun Landkreise und Städte in der Region haben am Samstag eine Inzidenz von über 1000 – und gelten damit als „Hotspots“.









Die deutschlandweit höchste Inzidenz weist am Samstag ein Landkreis aus Südostbayern auf: der Landkreis Freyung-Grafenau mit einer Inzidenz von 1564,7. Auf dem dritten Platz in Deutschland liegt der Landkreis Rottal-Inn (1474,5). Ebenfalls unter den „Top Ten“ sind der Landkreis Passau (1155,8), der Landkreis Mühldorf am Inn (1140,9) sowie der Landkreis Traunstein (1122,9).





Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.









Weiterhin liegt die Inzidenz in den Landkreisen Dingolfing-Landau (1062,3), Landshut (1081,3) und Berchtesgadener Land (1089,1) über 1000. Neu als Hotspot gilt am Samstag der Landkreis Deggendorf mit einer Inzidenz von 1055,4 (Vortag: 917,3).



In diesen sogenannten Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 gelten ab Mittwoch noch strengere Maßnahmen. Nah an der 1000er-Marke zum Hotspot liegen am Samstag außerdem der Landkreis Rosenheim (975,5) und der Landkreis Altötting (988,8). Bayernweit – unabhängig von der Inzidenz in einem einzelnen Landkreis – soll es ab Mittwoch außerdem einen Lockdown für Ungeimpfte geben.



Bisher war die Krankenhausampel in Bayern ausschlaggebend für die geltenden Corona-Regeln. Diese steht weiterhin auf Rot:









Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom 19. November kamen in den vergangenen sieben Tagen 1213 Corona-Fälle ins Krankenhaus – das sind 72 Mehr als am Vortag (Stand 19.11., 12 Uhr). Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Bayern stieg von 8,7 auf 9,2. Gestiegen ist auch die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation: von 871 auf 896.





Eine Übersicht über die Belegung der Intensiv-Betten in den einzelnen Kliniken in der Region finden Sie in unserer großen Daten-Übersicht.









Das Coronavirus treibt die 7-Tage-Inzidenzen besonders unter Ungeimpften in die Höhe. Das zeigen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Die Behörde veröffentlicht wöchentlich neue Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz, unterteilt nach Infektionen von Geimpften und Ungeimpften. Besonders bei den Ungeimpften schnellt die Inzidenz seit Mitte Oktober rasant nach oben und liegt mittlerweile mit 1468,9 um mehr als das vierzehnfache höher als bei den Geimpften (109,7):









Die Inzidenzen in der Region im Überblick:



NIEDERBAYERN:

- Landkreis Freyung-Grafenau (1564,7)

- Stadt (686,8) und Landkreis Passau (1155,8)

- Landkreis Rottal-Inn (1474,5)

- Landkreis Deggendorf (1055,4)

- Stadt Straubing (728,8) und Landkreis Straubing-Bogen (819,7)

- Stadt (654,2) und Landkreis Landshut (1081,3)

- Landkreis Kelheim (580,3)

- Landkreis Dingolfing-Landau (1062,3)

- Landkreis Regen (896,4)



SÜDOSTOBERBAYERN

- Landkreis Altötting (988,8)

- Landkreis Mühldorf am Inn (1140,9)

- Landkreis Traunstein (1122,9)

- Landkreis Berchtesgadener Land (1089,1)

- Stadt (820,9) und Landkreis Rosenheim (975,5)



OBERPFALZ

- Stadt (542,5) und Landkreis Regensburg (535,3)

- Landkreis Cham (781,5)

